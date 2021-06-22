РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В подмосковных Люберцах состоялись общественные слушания по проекту «о внесении изменений в Устав городского округа Люберцы», сообщил депутат в совете депутатов Люберец Александр Шлапак.

Общественные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Люберцы «о внесении изменений в Устав городского округа Люберцы» прошли в администрации.

«Настоящий проект решения разработан с целью приведения устава в соответсвующее с ФЗ №131 «Об общих принципах организации органов местного самоуправления». В связи с внесенными изменениями в 131-ФЗ подлежат утончению полномочия органов местного самоуправления. Также дополнены права органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения», - сказал заместитель главы администрации Люберец Михаил Криворучко.

Он отметил, что дополняется форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

«Уважаемая комиссия! По проведению публичных слушаний предложения по проекту изменений в устав не поступали. Публичные слушания по проекту считать состоявшимися», - сказал Шлапак.