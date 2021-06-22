РИАМО - 22 июн. Из-за аномальной жары в Подмосковье перевозчики общественного транспорта раздали региональным пассажирам свыше 5,5 тыс. бутылок с водой, люди получали воду утром в автобусах, на остановках, а также вокзалах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Перевозчики занимаются раздачей воды второй день. Люди получают ее бесплатно.

Во вторник пункты с водой действуют на автобусных остановках в Королеве, Мытищах, Власихе, Балашихе, Красногорске, Чехове, Дубне, Дмитрове, Одинцове, Истре и Солнечногорске. Также воду можно получить на ж/д станциях Химки, Мытищи, Домодедово, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Пушкино, Раменское.

Для того, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, на всем подвижном составе, а также в салонах транспортных средств усилен контроль за системами кондиционирования.

Региональный Минтранс призывает граждан воздержаться от поездок в общественном транспорте в часы пик. Кроме того, ведомство напоминает о том, что во время проезда пассажиры должны быть в масках.

На этой неделе в Московском регионе температура воздуха выше климатической нормы на 10-14 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, ожидаются температурные рекорды и высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Ранее в пресс-службе ЦППК сообщили РИАМО, что питьевую воду будут раздавать на московских ж/д вокзалах в течение всей недели из-за жары. Раздача воды проходит на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, где курсируют поезда компании.