РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Нейрохирурги Красногорской больницы №1 избавили пациентку от эпилептических припадков, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В нейрохирургическое отделение Красногорской больницы №1 поступила 50-летняя женщина с головными болями и нарушением речи. В результате проведенного МРТ у пациентки выявили каверному левой височной доли размером 1 см.

Кавернома – это сосудистая доброкачественная опухоль. Состоит она из полостей, наполненных кровью, и годами может никак не проявлять себя.

«В случае с пациенткой – это была врожденная патология, которая со временем начала разрастаться, сдавливать отделы мозга. Отсюда и эпилептические припадки, речевые нарушения и головные боли. Прогноз при каверноме благоприятный», – пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Красногорской больницы №1 Дмитрий Кудрявцев.

Пациентке выполнили трепанацию черепа и удалили каверному, благодаря чему эпилептические припадки и головные боли прекратились. Сейчас женщина выписана и наблюдается амбулаторно по месту жительства.