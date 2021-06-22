РИАМО - 22 июн. В столице в последние 3 недели фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, а темпы вакцинации от Covid-19 выросли в 4-5 раз, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев за это время увеличилось практически на 100%. В первую очередь это связано с тем, что пришел новый штамм вируса – индийский», – сказала Ракова.

Она добавила, что новый штамм в разы заразнее уханьского и в основном затрагивает молодое население. Так, свыше 70% тех, кто заболел Covid-19, представляют собой людей трудоспособного возраста.

Иммунитет

Ракова отметила, что в настоящее время порядка 50% москвичей обладают антителами к уханьскому штамму, а 10% горожан уже прошли прививочную кампанию.

«В итоге необходимая доля – 60% – набиралась. Но сейчас специалисты видят: для того, чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антитела, необходимо, чтобы уровень антител был очень высоким», – подчеркнула заммэра.

Она добавила, что настоящее время необходимый иммунитет имеется у более чем 25% москвичей. В связи с этим, людям, которые переболели или привились от заболевания свыше полугода назад, рекомендуется сделать ревакцинацию.

Вакцинация

Рост темпов вакцинации связан с требованием об обязательной вакцинации и растущими показателями заболеваемости, которые заставили москвичей быстрее принимать решение о прививке.

На текущий момент сделать прививку от Covid-19 можно в 100 пунктах вакцинации на базе городских поликлиник. Кроме того, новые пункты откроются в 19 детских поликлиниках, где сможет работать по 2 бригады. Помимо прочего, с этой недели на вакцинацию работают 46 павильонов «Здоровая Москва». Они работают с 8 утра до 8 вечера, но будут принимать до последнего посетителя.

Вакцинироваться на территории Москвы также смогут иностранцы и мигранты – им планируется вводить «Спутник Лайт». Сейчас в городе отрабатываются схемы и спецпункты вакцинации таких граждан.

На текущий момент в столице развернуто свыше 20 тыс. коек, до конца этой недели планируется развернуть порядка 22,5 тыс. единиц. Максимальное количество составит около 24 тыс. коек.

«На сегодняшний день на дому лечится более 70% всех заболевших, открыли 35 КТ-центов, усиливаем амбулаторную службу – делаем все, чтобы максимальное количество пациентов могли качественно лечиться амбулаторно. Но все равно уровень госпитализаций крайне высокий», – сказала Ракова.

Из-за количество госпитализаций постоянно нужны койки. В связи с этим основная задача состоит в том, чтобы снизить темп заболеваемости.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Ракова: В Москве идет взрывной рост заболеваемости Covid‑19:

«В последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев за это время увеличилось практически на 100%. В первую очередь это связано с тем, что пришел новый штамм вируса – индийский», – сказала Ракова.

- Москвичам разъяснили, как получить QR‑код вакцинированного или переболевшего. С 28 июня все московские кафе и рестораны станут Covid‑free, их посещение будет возможно по цифровому сертификату.

- В Москве продлили ограничения на посещение игровых комнат и зоопарков. Кроме того, продлевается запрет на проведение мероприятий в барах, караоке, ночных клубах, на дискотеках с 23:00 до 06:00.

- Москвичам рассказали, когда необходимо ревакцинироваться от Covid‑19. Лишь высокий уровень антител в организме помогает справиться с коронавирусом.

- Москвичам назвали ряд заболеваний, с которыми нужно привиться от Covid‑19. К их числу относятся диабет, болезни сосудов и эндокринные заболевания.

- Около 100 тыс человек с Covid‑19 в Москве находятся под меднаблюдением. За минувшие сутки в городе выявили 6 555 случаев коронавируса.

- Первый компонент вакцины от Covid‑19 в Москве получили более 2 млн человек. Количество записей на вакцинацию возросло в 4–5 раз.

- Столичные рестораны создадут систему проверки QR‑кодов по Covid‑19. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

- Московские власти рассказали о ходе разработки вакцины от Covid‑19 для подростков. Создание вакцины подходит к концу.

- В Москве запретили проведение мероприятий с присутствием более 500 человек. Это касается как мероприятий на открытом воздухе, так и в помещениях.

- Кафе в Москве с 28 июня смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Также посещать рестораны смогут люди с отрицательным ПЦР‑тестом.

- В «Артеке» среди заболевших Covid‑19 нет детей из Подмосковья. Коронавирус выявили у 12 детей.

- 1 млн доз вакцины «Ковивак» произведут до конца июня. Прививки этим препаратом возобновятся в Москве.

- Песков прокомментировал заявления о дискриминации тех, кто не привился от Covid‑19:

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», — сказал представитель Кремля журналистам.

- Временный госпиталь для лечения пациентов с Covid‑19 заработал в парке «Патриот». В Московской области продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с Covid‑19.

- Фудкорты Москвы могут работать только на доставку. Работа детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций допобразования преостанавливаться не будет.

- В Москве приостановили вакцинацию препаратом «КовиВак». В столице ожидают поставки Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.

- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.

- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.

- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.

- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.

- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.