РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Ледовый дворец «Старт» в микрорайоне Опалиха Красногорска планируют достроить к августу текущего года, сообщил глава городского округа Алексей Спасский.

Во вторник он посетил комплекс «Старт» на улице Ахматовой с рабочим визитом.

«Мы давно знакомы с бизнесменами, которые реализуют этот проект – на собственной земле, за собственные средства. Срок открытия первой очереди установлен 1 августа. Действительно, готовность высокая. Уже намораживают лед. Ждем открытия», - сказал Спасский.

Он отметил, что ледовые площадки наряду с бассейнами являются востребованными у жителей.

«Мы четко понимаем, что люди, которые могут себе это позволить, придут сюда и заполнят часы, тем самым, может быть, разгрузив наши муниципальные объекты», - добавил Спасский.

Кроме того, он отметил, что в «непраймовые» часы на объекте смогут заниматься ребята из муниципальных секций.

Инвестор проекта Евгений Степанов сообщил, что в ледовом дворце будут три ледовые арены, гостиница на 150 детей, шесть залов, спа-центр с бассейном, кафе-столовая, где одновременно смогут есть 100 спортсменов.

Первую очередь планируют ввести в эксплуатацию через месяц, вторую и третью – через 6-7 месяцев.

В спорткомплексе планируют проводить соревнования по разным видам спорта. Также он приспособлен для популярных у спортсменов летних спортивных сборов.

С администрацией округа обсудили возможность благоустройства прилегающего к спорткомплексу участка леса. Здесь планируют обустроить дорожки, чтобы спортсмены могли бегать.

Еще один объект, которым планируют дополнить спортивный кластер, – общеобразовательная школа для спортсменов. Земельный участок с соответствующим видом разрешенного использования под нее уже определен.

«Мы будем поддерживать детей, которые будут показывать хорошие результаты. Со временем мы хотим, чтобы это работало как спортивный интернат, где спортсмены из разных регионов смогут проживать, учиться и тренироваться», - пояснил Степанов.

Кроме того, в сентябре стартует первый набор в спортивную школу.