РИАМО - 22 июн. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Московской области предусмотрено около 135 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Проведение работ по реконструкции существующих мелиоративных систем в регионе сегодня необходимо. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в текущем году предусмотрено 134,7 млн рублей, из них за счет средств регионального бюджета 86,8 млн рублей и федерального - 47,9 млн рублей», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, из выделенных субсидий на гидромелиоративные мероприятия будет выделено 68,3 млн рублей, на культуртехнические мероприятия – 20,4 млн рублей, на известкование кислых почв за счет средств бюджета Московской области - 46 млн рублей.

«Отмечу, что за предыдущие 7 лет проведено работ по реконструкции мелиоративных систем на площади 5,2 тыс. га. Это позволило увеличить урожайность культур в среднем на 30%», - отметил Сергей Воскресенский.



Он добавил, что самая крупная из мелиоративных систем Подмосковья – осушительно-оросительная система Яхромской поймы находится в Дмитровском городском округе региона. Она расположена на площади 10 тысяч гектаров и является крупной базой по производству овощей для столицы и Подмосковья.