РИАМО - 22 июн. Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник – в День памяти и скорби – возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также глава Минобороны России возложил гвоздики и к стелам городов-героев в Александровском саду. Еще в церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ.

С 1996 года в России отмечается День памяти и скорби. Именно 22 июня фашистская Германия напала на СССР.

В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны.