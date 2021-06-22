РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июн. Во вторник в связи с проведением работ по устранению утечки на теплотрассе прекращена подача горячей воды на двух улицах Щелкова, сообщается в группе Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Горячая вода отсутствует на улицах: Сиреневая, д. 3, 5, 5А, 5Б, 7, Комсомольская, д. 1, 1А.

Подача воды будет восстановлена после завершения работ. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.

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