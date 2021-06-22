РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Хирурги онкологического отделения (опухолей молочной железы и кожи) №6 Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе с начала текущего года провели порядка 170 органосохранных операций пациенткам с раком молочной железы, они позволяют избежать осложнений и улучшить психологическое состояние в послеоперационном периоде, сообщил заведующий отделением Денис Сидоров.

Рак молочной железы занимает первое место по распространенности среди женщин. В России ежегодно регистрируется более 73 тыс. случаев этого заболевания, и число их ежегодно растет. Ранее при таком диагнозе пациенткам выполняли мастэктомию – удаление груди. Сейчас специалисты МООД применяют современные методики хирургического лечения. В приоритете – функционально щадящее и органосохранное лечение.

«Одним из основных его принципов является сохранение молочной железы при удалении опухоли. В нашем отделении выполняются органосохранные операции – радикальные резекции молочной железы, онкопластические резекции молочной железы, кожесохранные мастэктомии с одномоментной реконструкцией молочной железы эспандером или имплантом», – сказал Сидоров.

Он добавил, что только с начала этого года проведено 170 подобных операций. А это значит, что пациентки сохранили и физическое и психологическое здоровье, и женскую привлекательность.

Специалисты отмечают, что такие методы лечения позволяют не только избежать осложнений, но и улучшить психологическое состояние пациенток в послеоперационном периоде.