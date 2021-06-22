РИАМО - 22 июн. Из-за роста новых случаев заражения коронавирусом на стройплощадках Подмосковья усилили антиковидные меры, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Коптеры с громкоговорителями снова будут облетать стройки для информирования рабочих о соблюдении дистанции и масочного режима. Первые вылеты уже прошли на стройобъектах, расположенных в Одинцове, Домодедове, Красногорске, Дмитрове и других муниципалитетах.
Эти меры предосторожности уже использовали в регионе весной прошлого года. Тогда эффект постоянного присутствия на стройке помог дисциплинировать работников и избежать вспышек заболеваемости. Кроме того, продолжается вакцинация рабочих.
Он уточнил, что строители стали более активно обращаться за прививкой.
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Текстовая трансляция
22 ИЮНЯ
- Ракова: В Москве идет взрывной рост заболеваемости Covid‑19:
- Москвичам разъяснили, как получить QR‑код вакцинированного или переболевшего. С 28 июня все московские кафе и рестораны станут Covid‑free, их посещение будет возможно по цифровому сертификату.
- В Москве продлили ограничения на посещение игровых комнат и зоопарков. Кроме того, продлевается запрет на проведение мероприятий в барах, караоке, ночных клубах, на дискотеках с 23:00 до 06:00.
- Москвичам рассказали, когда необходимо ревакцинироваться от Covid‑19. Лишь высокий уровень антител в организме помогает справиться с коронавирусом.
- Москвичам назвали ряд заболеваний, с которыми нужно привиться от Covid‑19. К их числу относятся диабет, болезни сосудов и эндокринные заболевания.
- Около 100 тыс человек с Covid‑19 в Москве находятся под меднаблюдением. За минувшие сутки в городе выявили 6 555 случаев коронавируса.
- Первый компонент вакцины от Covid‑19 в Москве получили более 2 млн человек. Количество записей на вакцинацию возросло в 4–5 раз.
- Столичные рестораны создадут систему проверки QR‑кодов по Covid‑19. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.
- Московские власти рассказали о ходе разработки вакцины от Covid‑19 для подростков. Создание вакцины подходит к концу.
- В Москве запретили проведение мероприятий с присутствием более 500 человек. Это касается как мероприятий на открытом воздухе, так и в помещениях.
- Кафе в Москве с 28 июня смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Также посещать рестораны смогут люди с отрицательным ПЦР‑тестом.
- В «Артеке» среди заболевших Covid‑19 нет детей из Подмосковья. Коронавирус выявили у 12 детей.
- 1 млн доз вакцины «Ковивак» произведут до конца июня. Прививки этим препаратом возобновятся в Москве.
- Песков прокомментировал заявления о дискриминации тех, кто не привился от Covid‑19:
- Временный госпиталь для лечения пациентов с Covid‑19 заработал в парке «Патриот». В Московской области продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с Covid‑19.
- Фудкорты Москвы могут работать только на доставку. Работа детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций допобразования преостанавливаться не будет.
- В Москве приостановили вакцинацию препаратом «КовиВак». В столице ожидают поставки Минздравом РФ следующей партии вакцины.
- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.
- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.
- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.
- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.
- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.
- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.
- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.
- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.
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