РИАМО - 22 июн. Прием заявок на первый Всероссийский молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистки «Городские интонации» начался с 16 июня. Студентам и выпускникам вузов и ссузов из всех регионов РФ в возрасте от 18 до 35 лет предлагается подготовить медиапроекты, способствующие развитию и популяризации темы городской среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ РФ.

Организаторами конкурса выступают Минстрой России и общероссийская организация «Городские реновации», информационный партнер конкурса – АНО «Национальные приоритеты».

Цель конкурса

Целью конкурса является развитие средних и малых городов России через поддержку инициатив молодежи по созданию и продвижению новых урбанмедиа, которые, в свою очередь, призваны «оживить» городскую жизнь и привлечь внимание жителей к собственным городам, их проблемам и победам.

«Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется для всех жителей страны. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше человек знали о появлении в их городах новых благоустроенных пространств, общественной инфраструктуры, проведении значимых городских событий, а главное – о возможностях для участия в процессах развития родного города. Особенно здорово, когда транслируют и вовлекают жителей в городские события сами жители. Ждем на конкурс современные новаторские идеи и форматы, а мы вместе с партнерами будем стремиться к их реализации», – отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Номинации

Конкурс проводится в четырех основных номинациях («Городские медиа», «Иммерсивный проект», «Play: геймификация городского пространства» и «Визуальный контент»), объединенных общей темой «Город, в котором хочется жить. Город, который хочется менять к лучшему».

Участникам предлагается найти современные, востребованные среди жителей способы освещения городских событий, мероприятий, новых урбанистических и культурных проектов, интересных туристических объектов и других элементов городской идентичности.

В рамках каждой из основных номинаций предусмотрено специальное направление «Формирование комфортной городской среды», посвященное вопросам развития и создания медиа, основной задачей которых является популяризация национального проекта «Жилье и городская среда».

«Реализуя проекты по формированию комфортной городской среды, мы видим, что все больше городов, в первую очередь малых, используют возможности в сфере коммуникаций – заводят интересные социальные сети, создают сайты, приложения. Активно используются элементы геймификации при подготовке к конкурсу малых городов и исторических поселений. Несомненно, основные держатели креативных идей – молодежь. Мы решили поддержать и дать возможности тем из них, кто хочет направлять свои таланты на развитие своего города», – сказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Для школьников и студентов, которым еще не исполнилось 18 лет, есть и внеконкурсная номинация. Они могут предложить собственные идеи проектов по тематикам четырех основных номинаций конкурса. Победителей ждут стажировки в крупных российских организациях.

Заявки

Прием заявок на участие продлится до 23 июля 2021 года. 26 июля будут объявлены финалисты, которые примут участие в очном финале конкурса в городе Нижний Новгород в рамках форума ДОМ.РФ и Минстроя России «Среда для жизни».

Узнать подробности, ознакомиться с положением о конкурсе и оставить заявку на участие можно на официальном сайте проекта по ссылке.