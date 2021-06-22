РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. Руководитель бизнес-проекта из городского округа Мытищи Денис Калинин получил награду из рук министра инвестиций Подмосковья Екатерины Зиновьевой, сообщается на сайте администрации горокруга.

Награждение прошло в рамках мероприятия «Бизнес-пикник 2021». Зиновьева вручила благодарственные письма более 70 предпринимателям и сотрудникам муниципалитетов Подмосковья, внесшим большой вклад в развитие частного и среднего предпринимательства на территории области.

Калинин является генеральным директором ООО «ГК СТАРТ» и создателем Центра робототехники и информационных технологий «START LAB». В мае его компания выиграла конкурсный отбор на создание в городском округе Центра молодежного инновационного творчества, который будет создан на базе «START LAB».

«Появление такого Центра обеспечит детям доступ к современным технологиям. Занятия по техническим дисциплинам позволят не только реализовать творческие идеи, но и положительно повлияют на более глубокое понимание школьных предметов: физики, математики, информатики, естествознания, химии, биологии, технологии и других. Благодаря деятельности Центра молодежного инновационного творчества увеличится количество выпускников школ, желающих обучаться инженерным специальностям, а в дальнейшем работать в научных и производственных отраслях, на предприятиях высокотехнологичных информационных технологий», - отметил Калинин.

Ученики Центра и молодые новаторы будут готовиться и участвовать в таких соревнованиях, как WorldSkills, RUKAMI, инженерные олимпиады НТИ. По словам Калинина, планируется активное сотрудничество со студенческим сообществом. Уже подписан договор о практической подготовке с Мытищинским колледжем, который позволит студентам участвовать в перспективных проектах, основанных на реальных потребностях рынка. В стадии согласования и подписания договоры с Московским государственным областным университетом и Российским университетом кооперации.