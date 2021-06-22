РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Пенсионеры Подольска могут получить бесплатные путевки в санатории через портал госуслуг, этим правом воспользовались уже 369 человек, сообщил МФЦ Подольска.

Бесплатные путевки предоставляют пенсионерам, ветеранам труда и реабилитированным лицам, имеющим среднедушевой доход семьи (или доход одиноко проживающего гражданина) ниже двукратной величины прожиточного минимума. В Московской области для пенсионеров он составляет 21 296 руб. Также прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством РФ.

«В Подольском управлении социальной защиты населения с начала текущего года выдали 369 санаторно-курортных путевок пенсионерам, ветеранам труда и реабилитированным лицам», - сказал начальник управления Николай Шестаков.

Жители Подольска могут пройти лечение и отдохнуть в Крыму, на Черноморском побережье Краснодарского края, Кавказских минеральных водах, а также в Калининградской, Костромской, Смоленской областях и в санаториях Подмосковья.

Для постановки на учет нужно оформить заявление на портале госуслуг (uslugi.mosreg.ru), для чего необходимы следующие документы: паспорт, пенсионное удостоверение или справка установленного образца, удостоверение о праве на льготы (ветеран труда, свидетельство о реабилитации), трудовая книжка, справка о наличии медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения по форме №070/У-04, выписка из домовой книги (оригинал) или справка с места жительства о составе семьи (оригинал), документы, подтверждающие доходы членов семьи.

Также для неработающих пенсионеров нужно пенсионное удостоверение (или справка о назначении пенсии) и трудовая книжка. Для работающих - пенсионное удостоверение (или справка о назначении пенсии) и справка с места работы о размере заработной плате за 3 последних месяца (оригинал).

При расчете среднедушевого дохода рассматривают доходы членов семьи: супругов, родителей и несовершеннолетних детей.

Всю информацию по данному вопросу можно получить в Подольском управлении социальной защиты населения, телефон для справок: 8(496)754-17-01.