РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июн. В микрорайоне Южный в Домодедове начали строительство поликлиники на 400 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство поликлиники ведется за счет средств бюджета в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Будущая поликлиника будет четырехэтажной общей площадью около 9,7 кв. м. Здесь будут вести прием узкие специалисты и специалисты первичного звена, откроется дневной стационар и отделение неотложной медицинской помощи. Здание будет разделено на блоки с отдельными входами для взрослых, детей и женской консультации. Поликлиника будет оборудована необходимым медицинским оборудованием.
Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Там появятся места для отдыха, парковки. Также на территории высадят деревья и кустарники.
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