РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июн. В микрорайоне Южный в Домодедове начали строительство поликлиники на 400 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство поликлиники ведется за счет средств бюджета в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Подрядчик вышел на площадку. Строители приступили к подготовительным работам – выполняется устройство ограждения, подводятся необходимые коммуникации и подъездные пути», - сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

Будущая поликлиника будет четырехэтажной общей площадью около 9,7 кв. м. Здесь будут вести прием узкие специалисты и специалисты первичного звена, откроется дневной стационар и отделение неотложной медицинской помощи. Здание будет разделено на блоки с отдельными входами для взрослых, детей и женской консультации. Поликлиника будет оборудована необходимым медицинским оборудованием.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Там появятся места для отдыха, парковки. Также на территории высадят деревья и кустарники.