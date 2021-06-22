РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. 11-е заседание горсовета Подольска пройдет 29 июня, жители могут зарегистрироваться для участия в нем, сообщила администрация округа.

Совет депутатов городского округа Подольск перенес 11-е заседание с 24 на 29 июня. Оно начнется в 14:00 в концертном зале администрации на улице Кирова, 4.

Регистрация граждан, желающих принять участие в заседании совета депутатов, проходит в виде принятия заявок на электронную почту: info@gorsovet-podolsk.ru.