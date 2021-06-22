РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Две станции метро могут появиться на территории подмосковного Красногорска, сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский.

«Сегодня утром в моем кабинете прошло совещание с заместителем главного архитектора Москвы, с метростроевцами по поводу строительства минимум двух станций метро в Красногорске», - сказал Спасский.

Он пояснил, что места расположения станций пока не определили.

«Через 2-3 недели соберемся еще раз, чтобы понимать, где эти станции должны быть, какие линии метро должны быть продолжены. Мы понимаем, что это не просто подземная ветка, но и локация для того, чтобы люди могли приехать - своеобразные транспортно-пересадочные узлы», - отметил Спасский.