РИАМО - 22 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции Крекшино Киевского направления МЖД (МЦД-4). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Станция Крекшино находится в поселении Марушкинское ТиНАО между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

В конце прошлого года станцию реконструировали. Раньше станция представляла собой пригородный полустанок. Теперь на этом месте находится современный вокзал наземного метро.

В рамках проекта благоустройства будет создана качественная городская среда с акцентом на пешеходное и велосипедное движение. Кроме того, предусмотрена организация движения наземного общественного транспорта.

По обе стороны ж/д путей рядом со станцией Крекшино возведут дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов (велошеринг), стоянки такси, современные остановочные пункты.

Пассажиры общественного транспорта смогут передвигаться от станции до остановок под навесами. Они будут защищены от осадков.