РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июн. У памятника погибшим в Великой Отечественной войне в микрорайоне Жегалово Щелкова появились новые тематические граффити, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Обновленная территория памятника была открыта к 22 июня, в этот же день здесь прошло памятное мероприятие, посвященное 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Сегодня трагическая дата, ставшая началом огромного горя и неисчислимых бедствий для миллионов людей, – 80 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война. Первый сокрушительный удар приняли на себя защитники Брестской крепости. В той кровопролитной битве погиб и мой двоюродный дядя Михаил Миронов. Память о нем бережно хранится в нашей семье. Вечная память героям, погибшим за свободу нашей родины», - сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

В мае на прием к депутату обратились ветераны с просьбой украсить граффити территорию мемориала в Жегалове. Автором реализованного проекта граффити стала преподаватель Медвежьеозерской школы искусств Елена Флерко.