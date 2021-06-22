РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июн. У памятника погибшим в Великой Отечественной войне в микрорайоне Жегалово Щелкова появились новые тематические граффити, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».
Обновленная территория памятника была открыта к 22 июня, в этот же день здесь прошло памятное мероприятие, посвященное 80-летию начала Великой Отечественной войны.
В мае на прием к депутату обратились ветераны с просьбой украсить граффити территорию мемориала в Жегалове. Автором реализованного проекта граффити стала преподаватель Медвежьеозерской школы искусств Елена Флерко.
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