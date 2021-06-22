РИАМО - 22 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

К монументу возложили два венка из еловых ветвей, украшенные цветами и опоясанные красными лентами, и установили их перед Вечным огнем.

Также память погибших в войне 1941-1945 гг. почтили минутой молчания. После этого прозвучал гимн РФ.

Во вторник исполняется 80 лет со дня нападения фашистской Германии на Совесткий союз.

С 1996 года 22 июня – памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в стране проводят памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны.