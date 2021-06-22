РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Минстрой Московской области провел выездное совещание по расселению аварийного жилья в Подольске, на котором принял решение выдать новоселам ключи от новых квартир в поселке Дубровицы до конца июля, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Минстрой Подмосковья провел выездное совещание в Подольске по контролю за ходом переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В совещании приняли участие сотрудники Минстроя, администрации городского округа, представители компании застройщика.

«В рамках нацпроекта в городском округе Подольск завершено строительство двух многоквартирных домов в поселке Дубровицы. В квартирах ведутся отделочные работы. Ввести объекты планируют во втором квартале текущего года», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По итогам совещания определили сроки вручения ключей, это должно произойти до конца июля. Всего переселят 329 человек из 119 аварийных помещений общей площадью 5,1 тысяч квадратных метров.

В новостройки переедут жители аварийных домов, расположенных по адресам: улица Курчатова, дома №№15, 17/5; улицы Быковская, дом №16/2; деревня Бережки, дом №4, корпус А; поселок Молодежный, дома №№21, 23, 24, 25, 26; поселок Дубровицы, дома №№63, 64, 65, 66.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Мероприятия реализуют и средства на их выполнение выделяют по национальному проекту «Жилье и городская среда».