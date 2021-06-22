РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В городском округе Люберцы Центральное поликлиническое отделение начало работу по единому стандарту поликлиник Московской области, сообщает Люберецкая областная больница.

В рамках запуска пилотного проекта по единому стандарту поликлиник Московской области Центральное поликлиническое отделение городского округа Люберцы, расположенное по адресу: Октябрьский проспект, дом №116, приняла эстафету у поликлинического отделения №7 в поселке Красково.

Это уже вторая поликлиника Люберецкой областной больницы, которая освоила новые правила работы с пациентами.

«Единый стандарт поликлиник – это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент сделан на пациентоориентированность», - сказала заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что администраторы поликлиник прошли курсы бесконфликтного общения.

Также проект включает в себя современную навигацию, создание зоны комфортного ожидания для пациентов, а также введение униформы для сотрудников.