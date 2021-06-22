РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. В Балашихе установили искусственную неровность на дороге, которая проходит вдоль школы №7 в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

18 июня жители дома на улице Октябрьская обратились к депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову с инициативой установить «лежачий полицейский» возле школы №7, так как дети подвергались опасности на пути к общеобразовательному учреждению. Депутат поддержал инициативу и уже через несколько дней искусственная дорожная неровность была установлена.

«Для детей ближайших домов нужно обеспечить безопасный проход к школе. На данный момент, все работы закончены. Директор школы и жители ближайших домов нашей работой остались довольны», - сказал Ефимов.

По словам жительницы дома №13 по улице Октябрьской Евгении Бегичевой, работы были проведены в кратчайшие сроки.

«Нам всё сделали. Мы очень рады и благодарны, меньше месяца прошло», - подчеркнула Бегичева.

Парламентарий также добавил, что жители также попросили установить искусственную дорожную неровность и у калитки школы, работы проведут в ближайшее время.

Движение общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город» создано 12 марта. Его лидерами стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов.

Они способствуют продвижению социально значимых инициатив жителей. В первую очередь реализуются те из них, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте balashiha-srg.ru.