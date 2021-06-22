РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. В Балашихе установили искусственную неровность на дороге, которая проходит вдоль школы №7 в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
18 июня жители дома на улице Октябрьская обратились к депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову с инициативой установить «лежачий полицейский» возле школы №7, так как дети подвергались опасности на пути к общеобразовательному учреждению. Депутат поддержал инициативу и уже через несколько дней искусственная дорожная неровность была установлена.
По словам жительницы дома №13 по улице Октябрьской Евгении Бегичевой, работы были проведены в кратчайшие сроки.
«Нам всё сделали. Мы очень рады и благодарны, меньше месяца прошло», - подчеркнула Бегичева.
Парламентарий также добавил, что жители также попросили установить искусственную дорожную неровность и у калитки школы, работы проведут в ближайшее время.
Движение общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город» создано 12 марта. Его лидерами стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов.
Они способствуют продвижению социально значимых инициатив жителей. В первую очередь реализуются те из них, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте balashiha-srg.ru.
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