РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Полицейские Люберец в рамках патриотической акции выстроились в виде звезды и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями Общественного совета приняли участие в акции «Я помню, я горжусь. Служу России», приуроченной к 80-лению нападения фашистской Германии на нашу страну.

Люберецкие полицейские присоединились к акции «Я помню, я горжусь, Служу России». В эту ночь собравшиеся на мемориальном комплексе «Славы участникам Великой Отечественной войны и сотрудникам милиции, погибшим при выполнении служебных обязанностей» возложили цветы и выстроились в виде звезды, почтив память погибших минутой молчания.