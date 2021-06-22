РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. Медицинским работникам в Королеве вручили сертификаты на квартиры, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве поздравили медиков с днем медицинского работника. В часть праздника пятерым врачам и медсестрам вручили сертификаты на квартиры. Также они получили благодарности министра здравоохранения РФ, благодарности губернатора, главы города и городской администрации.

Присутствующие почтили память медиков, умерших во время пандемии и посетили аллею, высаженную в память о погибших.

«Хочется вам в первую очередь пожелать здоровья и сил. Вы люди с чуткой душой, добрым сердцем, вы смогли выстоять в очень непростой период пандемии, который осложнялся еще и ремонтом больницы. Спасибо вам за ваш титанический труд», - сказала заместитель главы администрации Виктория Королева.