РИАМО - 22 июн. В районе Зябликово в Москве появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, суммарная площадь объекта составит порядка 4,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Москвы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что участок ориентировочной площадью порядка 0,8 га для строительства ФОКа предоставят АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов».

В настоящее время участок свободен от застройки. Объект уже вошел в столичную Адресную инвестпрограмму.

Предоставление участка по адресу: пересечение Шипиловской улицы и Орехового проезда согласовала 18 июня столичная ГЗК, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

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