РИАМО - 22 июн. Качественная реализация президентских проектов зависит от результативности чиновников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня мы отложили регулярные дела для того, чтобы дать старт очень важному политическому проекту. Выборы - это всегда концентрация усилий, необходимость доходчивым, понятным языком рассказать, что мы сделали за прошедший период, и ответить на вопросы, которые задают нам жители: что мы планируем решить в будущем, как мы готовы обеспечить перемены», - сказал Воробьев во время внеочередной конференции московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что качественная реализация всех президентских проектов зависит от результативности работы чиновников.

«Мы с вами понимаем, насколько важна обратная связь. Мы с вами всегда стараемся начинать и заканчивать день с того, что волнует людей. Доверие, которое оказали нам люди, мы оправдаем. Я для себя лично считаю и для своей команды – это умение работать на результат», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что самое большое количество инфраструктурных и образовательных объектов строится в Подмосковье и работа будет продолжаться.

Ранее Воробьев возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму по Подмосковью. Представлять «Единую Россию» на выборах вместе с губернатором Московской области будут лидеры предварительного голосования, которое ранее провела партия.

Чтобы не создавать опасную для распространения Covid-19 ситуацию, в этом году выборы в Госдуму проведут в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. Выдвижение кандидатов и составление списка пройдет с 18 июня по 12 июля. Предвыборная агитация в СМИ пройдет с 21 августа до 00:00 17 сентября.