РИАМО - 22 июн. Качественная реализация президентских проектов зависит от результативности чиновников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня мы отложили регулярные дела для того, чтобы дать старт очень важному политическому проекту. Выборы - это всегда концентрация усилий, необходимость доходчивым, понятным языком рассказать, что мы сделали за прошедший период, и ответить на вопросы, которые задают нам жители: что мы планируем решить в будущем, как мы готовы обеспечить перемены», - сказал Воробьев во время внеочередной конференции московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».
Он подчеркнул, что качественная реализация всех президентских проектов зависит от результативности работы чиновников.
Он добавил, что самое большое количество инфраструктурных и образовательных объектов строится в Подмосковье и работа будет продолжаться.
Ранее Воробьев возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму по Подмосковью. Представлять «Единую Россию» на выборах вместе с губернатором Московской области будут лидеры предварительного голосования, которое ранее провела партия.
Чтобы не создавать опасную для распространения Covid-19 ситуацию, в этом году выборы в Госдуму проведут в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. Выдвижение кандидатов и составление списка пройдет с 18 июня по 12 июля. Предвыборная агитация в СМИ пройдет с 21 августа до 00:00 17 сентября.
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