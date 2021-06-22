РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июн. В Домодедове компанию «Асфальдорстройремонт» оштрафовали на полмиллиона рублей за заключение в коллектор реку Городянку, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.

«В ходе расследования выяснилось, что компания, обеспечивая удобный проезд на производственную площадку, заключила в коллектор реку Городянку, приток Пахры», - сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что разрешение на пользование водным объектом у предприятия отсутствует. Кроме того, нарушители разместили в водоохранной зоне реки размываемые грунты.

«По совокупности нарушений компания оштрафована на 550 тысяч рублей», - отметил Разин.

Он также отметил, что в ходе расследования был рассчитан ущерб, который превысил 15 млн рублей. Он будет предъявлен нарушителям к возмещению.

Ранее по требованию Минэкологии администрация Домодедова организовала работы по тампонированию бесхозных коллекторов, из которых производился сброс загрязненных сточных вод в реку Городянку.

