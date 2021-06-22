РИАМО - 22 июн. Для получения новой выплаты на ребенка в неполных семьях нужно подать заявление на портале государственных услуг, заявила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 1 июля неполным семьям будет выплачиваться 6,7 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет, если доход на члена семьи составляет менее 13,5 тыс. рублей, уточнила Каклюгина.

«Заявление можно будет подать на портале госуслуг <...> Выплата начнется с 1 июля», — сказала Каклюгина.

Она отметила, что соответствующая ссылка появится на портале в скором времени.

«Второе, о чем говорил президент — поддержка беременных женщин. Ежемесячно женщина будет получать до родов 6,7 тыс. рублей», — уточнила Каклюгина.

По ее словам, выплаты также начнутся с 1 июля 2021 года.

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