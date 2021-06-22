РИАМО - 22 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила включение трех земельных участков в перечень территорий, планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство, они находятся в Восточом и Троицком административных округах, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, один из участков находится по адресу: Лыткаринская ул., вл. 25. Его площадь составляет 0,12 га. На нем одобрено размещение частного дома площадью 600 кв. м.

Еще два участка ориентировочной площадью 0,11 и 0,21 га расположены по адресам: пос. Новофедоровское, д. Кузнецово з/у 72 и з/у 62. Площади объектов, которые могут быть размещены на каждом из них, составляют 456 и 838 кв. метров.

Все участки в настоящее время свободны.

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