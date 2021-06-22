РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. Медведь напал на группу блогеров в Пироговском лесопарке городского округа Мытищи, сообщил «РИАМО в Мытищах» представитель HOUSE88 Андрей Карпов.

В сети появилась информация о нападении медведя в лесу на блогеров из HOUSE88. Как отмечается в материале, ребята выехали на пикник, где не так давно стало известно о сбежавшем медведе.

Тиктокеры отдыхали и снимали контент, заметили хищника неподалеку от них. Ребята сразу разбежались, кто-то начал забираться на дерево. Без травм тоже не обошлось. Сильно пострадал блогер Михаил Прокопов, остальные отделались ссадинами и сильным испугом.

«Я не думал, что так все обернется. Нас никто не останавливал и не предупреждал, что здесь сбежал медведь. Он реально большой. Миша очень сильно поранился. У меня только царапины небольшие, ссадины на коже», — отметил блогер OREO Иван Щербако.

Видео сбежавшего медведя в Мытищах>>