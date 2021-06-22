РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В парках городского округа Люберцы проводят дезинфекцию мест общего пользования, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Аттракционы на парковых территориях также проходят обработку и будут функционировать при условии 50% заполнения.
Он уточнил, что во время нахождения в парках, общественных местах, на аттракционах и иных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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