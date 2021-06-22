РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В парках городского округа Люберцы проводят дезинфекцию мест общего пользования, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области», проводится регулярная дезинфекция мест и поверхностей общего пользования, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм», - подчеркнул Ружицкий.

Аттракционы на парковых территориях также проходят обработку и будут функционировать при условии 50% заполнения.

Он уточнил, что во время нахождения в парках, общественных местах, на аттракционах и иных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.