РИАМО - 22 июн. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 22 по 27 июня бесплатно будут предлагать пассажирам в часы пик питьевую воду из-за жаркой погоды, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

«Раздача воды проходит на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, где курсируют поезда компании», — сказали в пресс-службе.

Также воду бесплатно раздают на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское и Нижегородская.

До 25 июня в Москве ожидается аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров поднимутся до плюс 35-36 градусов.

Также «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлен в Подмосковье и столице до полудня 24 июня.

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