РИАМО - 22 июн. В столичном музее-заповеднике «Царицыно» отремонтируют светомузыкальный фонтан, работы коснутся чаши фонтана, систем звукоусиления, а также свето-динамической подсветки и помещения электрощитовой, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение капитального ремонта светомузыкального фонтана «Царицынский». Фонтан был открыт в 2007 году и за это время уже стал настоящей достопримечательностью парка», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектные решения предусматривают ремонт конструкций днища и стен чаши фонтана, подпорных стен, электрощитовой, а также вентиляционной и разворотной камер. Кроме того, для комплекса запланирована установка нового насосного оборудования.

Помимо прочего, работы предполагают устройство лестничного схода в помещение электрощитовой вместо того, который демонтируют, и ремонт железобетонных конструкций лестниц.

Также специалисты заменят конструкции шандорного ограждения, устройства монолитной железобетонной плиты и обновят элементов крепления воздухопорного купола консервации фонтана на зиму.

Для того, чтобы отремонтировать железобетонные конструкции фонтана, специалистам придется ликвидировать протечки и трещины, герметизировать и уплотнить холодные швы бетонирования, провести гидроизоляцию поверхностей железобетонных конструкций. Кроме того, в рамках работ нужно восстановить защитный слой бетона и герметизировать контура отверстий в железобетонных стенах.

Проект включает в себя также работы по технологическому комплексу фонтана. Таким образом, предполагается, что специалисты заменят громкоговорители в системе звукоусиления, усилители мощности, цифровые процессоры акустических систем, а также приборы преобразования звуковых сигналов.

Кроме того, в рамках работ по ремонту системы светодинамической подсветки водяных струй фонтана предстоит заменить светильники. Суммарно работы по фонтану продлятся 7 месяцев.