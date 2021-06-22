РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. Мытищинское предприятие представило свою продукцию на международной выставке в Узбекистане, сообщается на сайте администрации горокруга.

Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал участие в международных выставках RosUpack и AgroWorld Uzbekistan для 6 подмосковных производителей.

Мытищинское предприятие представило свою продукцию на групповом стенде Подмосковья на выставке в Узбекистане. В Ташкенте АО «Геомир» презентовало системы параллельного вождения на базе GPS-навигации сельхозтехники.

Полную информацию о международных выставках, которые Фонд поддержки ВЭД Подмосковья предлагает для участия региональным производителям, можно узнать на сайте.