РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В микрорайоне Климовск Подольска установили 4 стенда с информацией о ветеранах Великой Отечественной войны ко Дню памяти и скорби, сообщил гипермаркет «Леруа Мерлен».

Гипермаркет провел акцию «О героях былых времен». Она направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, более глубокое ознакомление молодых людей с историей Великой Отечественной войны и защитниками Отечества, а также на сохранение памяти о героях войны.

Организаторы рассказали о ветеранах жителям города с помощью 4 стендов возле гипермаркета, на которых разместили информацию про 26 ветеранов. Все они проживают в округе. Информацию о ветеранах предоставили «Волонтеров Победы».

Акция продлится неделю. В дальнейшем ее планируют сделать ежегодной.

Всего в округе проживает около 100 ветеранов Великой Отечественной войны.