РИАМО - 22 июн. Температура воздуха в среду в столице может достичь 36 градусов, чего не фиксировали за всю историю метеонаблюдений в столице, сообщается на сайте «Метеовести».

Во вторник воздух в Москве может прогреться до 33 градусов — это новый суточный рекорд. Только в предстоящую субботу возможны грозовые дожди, тогда станет немного свежее.

Ранее температура в Москве побила рекорд 1917 года для 22 июня. Воздух в городе прогрелся до 31,9 градуса.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлен в Подмосковье и столице до полудня 24 июня. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов.

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