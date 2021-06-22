РИАМО - 22 июн. Мини-детский сад на 100 мест откроется в подмосковном Реутове в рамках частно-государственного партнерства 1 сентября, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Одним из главных запросов наших жителей остается обеспеченность местами в детских садах. Оперативной мерой для обеспечения детей местами становится открытие мини-садов в рамках частно-государственного партнерства. Сегодня 300 детей посещают 5 таких учреждений, еще одно на 100 мест откроем 1 сентября этого года в 9А микрорайоне», - сказал Каторов.

Он добавил, что также в этом году в рамках госпрограммы завершится проектирование и начнется строительство еще одного детского сада на 250 мест в реутовском микрорайоне 10А. Ввод этого объекта в строй намечен на 2023 год.

«Строить начнем уже в этом году. Финансирование есть. Ввод по госпрограмме - 2023 год. Параллельно мы ищем новые решения, чтобы обеспечить ребенку место в детском саду не через год-два, а через месяц. И одно из этих решений - это мини-сады. В 2021 году открыли такой сад на Юбилейном проспекте на 80 мест», - отметил глава Реутова.

Дошкольное образование в городе в настоящий момент получают 6 754 ребенка, 300 из них ходят в 5 садов, работающих в рамках частно-государственного партнерства.