РИАМО - 22 июн. Количество выявленных случаев употребления наркотических средств в московских школах сократилось благодаря введению тестирования, сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн.

«Ранее, в 2013 году, был принят соответствующий закон. Тогда мы выявляли около 10%, а сейчас лишь доли процентов», — сказал Брюн.

По его словам, как показала практика, осознание неизбежности разоблачения значительно снижает количество школьников, желающих попробовать наркотические вещества.

26 июня во всем мире будет отмечаться Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.