РИАМО - 22 июн. Благотворительный фонд «Память поколений» организовал в столичной подземке фотовыставку, приуроченную ко Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Выставка будет работать до 22 июля в переходе между станциями «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина».

Выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны. У каждого портрета — QR-код, перейдя по которому можно услышать воспоминания ветеранов о войне.

День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Украине («День скорби и чествования памяти жертв войны») и Белоруссии («День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны») в годовщину начала Великой Отечественной войны.