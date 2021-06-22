РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов привился от коронавирусной инфекции в поликлинике №14 микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, после вакцинации он чувствует себя хорошо, сообщает пресс-служба депутата.

В Московской области проходит масштабная вакцинация от коронавируса. В регионе развернули более 430 пунктов вакцинации.

«У меня оставались антитела – в прошлом году переболел ковидом, лежал в филиале №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Керамик. На себе испытал, что такое новая коронавирусная инфекция, и никому не советую пережить такое. Не стал дожидаться обнуления антител и сегодня сделал первую прививку двухфакторной вакциной от Covid-19 в поликлинике №14. Каких-то недомоганий не почувствовал. Скорее, это индивидуально и больше самовнушение», – сказал Ефимов.

Он добавил, что ему часто приходится общаться со скептиками, которые говорят о бесполезности вакцины, однако третья волна нового, более опасного штамма коронавируса, круглосуточная работа бригад скорой помощи, перепрофилирование роддома в Саввине – это как раз цена недоверия.

«Достаточно один раз побывать в «красной зоне», посмотреть в глаза врачей… Вакцинация необходима, прежде всего, для сохранения жизни и здоровья людей, которые рядом с вами – мам, пап, бабушек, дедушек», – подчеркнул Ефимов.

По его словам, прививку сделала вся его семья.

Ефимов поблагодарил врачей поликлиники №14 за популяризацию вакцинации среди населения и ежедневный труд.

Записаться на бесплатную прививку без очереди можно онлайн на сайте госуслуг. Уточнить адреса и время работы прививочных пунктов можно на сайте Балашихинской областной больницы: balob.ru.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

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