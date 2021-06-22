РИАМО - 22 июн. Пассажирам аэроэкспрессов рекомендуется ожидать посадку на поезд в пассажирских терминалах, где не только поддерживается комфортная температура, но и проводится регулярная уборка, а также есть санитайзеры для рук, сообщает пресс-служба компании.

Все поезда «Аэроэкспресс» оборудованы системой климатического контроля, которая поддерживает оптимальную температуру в автоматическом режиме в любую погоду.

Комфортный температурный режим поддерживается и в терминалах компании с помощью систем кондиционирования. Кроме того, в аэроэкспрессах и в терминалах можно купить прохладительные напитки.

До 25 июня в Москве ожидается аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров поднимутся до плюс 35-36 градусов.

Температура воздуха в столице ранее во вторник достигла 31,9 градуса и побила температурный рекорд для 22 июня 1917 года.

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