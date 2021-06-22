РИАМО - 22 июн. «Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлен в Подмосковье и столице до полудня 24 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В столице и области из-за крайне высокой температуры и аномальной жары предупреждение действует до 12 часов 24 июня. Среднесуточная температура в данный момент выше нормы на 7-10 градусов.

Также «оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Костромской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областях.

Ранее температура в Москве побила рекорд 1917 года для 22 июня. Воздух в городе прогрелся до 31,9 градуса.

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