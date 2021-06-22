РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июн. В Домодедове полицейские провели акцию «Не дайте себя обмануть!», направленную на противодействие дистанционному мошенничеству, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В акции также приняли участие председатель Общественного совета при УМВД Евгений Сафонов и члены совета Алексей Кирин и Надежда Щеглова.

Полицейские рассказали местным жителям о подмене абонентских номеров, с которых звонят аферисты; это могут быть номера государственных или банковских организаций. Также стражи порядка призвали не сообщать номера карт и пин-коды, не производить по просьбе незнакомых лиц денежные операции в банкоматах.

В случаях поступления телефонных звонков от неизвестных, которые сообщают о ДТП с участием родственников абонента, сотрудники полиции рекомендовали перезвонить близким и перепроверить информацию.

Также жителям вручили специально разработанные памятки с основными видами дистанционного мошенничества и способами противостояния им.