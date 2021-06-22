РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил выпускников, получивших высший балл на ЕГЭ по русскому языку и химии, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вы – наша гордость! 13 выпускников городского округа Люберцы сдали успешно итоговые экзамены по русскому языку и химии и получили 100 баллов – таковы первые результаты ЕГЭ. Лучших знатоков этих предметов подготовили в этом году лицеи №№12 и 42, гимназии №№20, 24, 41, а также школы №№53 и 55», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что единый госэкзамен городского проходит в округе с соблюдением всех предписанных правил эпидемиологической безопасности.

«Поздравляю юных люберчан и их родителей с блестящими результатами! Благодарю педагогов за подготовку выпускников в такое непростое для нас время», – добавил Ружицкий.