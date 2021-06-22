РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Во вторник у мемориала «Вечный огонь» в центре Люберец состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба администрации округа.

Почтить память жертв Великой Отечественной войны собрались ветераны, представители общественных и молодежных организаций, НИЦ г. Люберцы ЦНИИ ВВС Минобороны РФ, депутаты, жители округа. Цветы к мемориалу «Вечный огонь» возложили глава округа Владимир Ружицкий и председатель Совета ветеранов Люберец Юрий Орехов.

«22 июня ровно 80 лет назад был такой же солнечный и теплый день. Самый длинный день в году. Именно он вошел в мировую историю как начало самой кровопролитной, самой беспощадной войны. В то утро немецкие войска и союзники Германии вторглись в нашу страну. 22 июня ровно в 4 часа началась история народной отваги и мужества, величайшего героизма наших солдат. Нет ни одной семьи, где не было бы своих героев. «В каждом доме свой список имен, мы потери зовем поименно». Вечная слава героям! Вечная память бойцам!» – сказал Ружицкий.

Минутой молчания почтили память жертв Великой Отечественной войны. Участники митинга возложили цветы к подножию мемориала. В памятной акции также приняли участие члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты МГЕР.

День памяти и скорби в 2021 году – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.