РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. В Балашихе во вторник полицейские зажгли свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

У монумента «Боевое орудие «Катюша» выступили ветераны, представители Общественного совета при МУ МВД, которые еще раз напомнили участникам акции о великих сражениях.

Завершилось мероприятие минутой молчания и зажжением свечей в память о погибших.

В этой акции сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» участвуют ежегодно, помня о том, как важно сохранять историческую память о таких событиях и передавать знания о них из поколения в поколение.