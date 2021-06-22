РИАМО - 22 июн. Одним из самых распространенных методов обмана москвичей по-прежнему остается телефонные звонки якобы от сотрудника службы безопасности банка, вызовы поступают с незнакомого номера, чаще всего с городского с кодом 495 или 499, сообщает «Вечерняя Москва».

«На самом деле это имитация городских номеров, так называемая SIP-телефония. Звонившие представляются, называя наименование организации, должность, ФИО, и уверенным голосом сообщают о проблеме, например: «С вашими счетами происходит подозрительная активность», — рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

Специалисты советуют сразу закончить разговор при таком звонке. Затем нужно перезвонить в свой банк по номеру горячей телефонной линии, который указан на оборотной стороне банковской карты, и уточнить поступившую информацию.

Еще одним популярным методом мошенничества в последнее время является звонок лжесотрудника банка. В этом случае мошенники, сообщают, что абоненту одобрен кредит на какую-то сумму. Это сообщение сбивает с толку граждан. Они начинают действовать по указанию третьих лиц, якобы помогающих предотвратить действия мошенников по оформлению кредита.

Но в этом случае жертвы аферистов, наоборот, сами на свое имя кредиты и перечисляют деньги на расчетные счета, продиктованные злоумышленниками. В данном случае, чтобы избежать потери денег, специалисты также советуют не говорить с лжепредставителями банка и самим позвонить в кредитную организацию.

Нередко мошенники звонят с незнакомого номера и представляются правоохранителями, например, сотрудниками следственного комитета или прокуратуры. Злоумышленники рассказывают легенду о проведении некой спецоперации по задержанию особо опасного преступника и предлагают потерпевшим посотрудничать по его поимке. Эта схема также приводить к тому, что у граждан пропадают деньги.