РИАМО - 22 июн. В Подмосковье на 13 подстанциях скорой помощи появилась новая мебель и нужные бытовые приборы, ранее на оснащенных объектах проводился ремонт, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы видим, как возросла нагрузка на сотрудников скорой медицинской помощи. Поэтому важно сделать так, чтобы они могли не только работать, но и отдыхать в комфортных условиях», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что ремонт и оснащение коснулось подстанций в Серпухове, Орехово-Зуеве, Балашихе, Волоколамском и других округах.

В начале текущего года на подстанциях провели внутренние отделочные работы. Кроме того, здесь заменили коммуникации, установили новые окна и двери, а также выполнили сантехнические работы.