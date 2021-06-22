РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. На удаленном рабочем месте Мытищинского управления ЗАГС в перинатальном центре округа зарегистрирован тысячный малыш, сообщается на сайте администрации горокруга.

Это третий ребенок (третий сын) в семье Романа и Натальи Диевых. Еще на одну многодетную семью в Мытищах стало больше. Мальчика назвали одним из самых популярных имен за последние годы – Александром, что означает «победитель».

Родителям вручили свидетельство о рождении, поздравительный адрес губернатора Московской области. При регистрации рождения оказан полный комплекс услуг.