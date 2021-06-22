РИАМО - 22 июн. Экс-футболист, тренер столичного ЦСКА, а также участник Великой Отечественной войны Сергей Шапошников скончался на 99-м году жизни, сообщает Газета.ru.

Армейский клуб уже выразил соболезнования родным и близким покойного.

Шапошников – участник ВОВ, которого призвали на службу в 1941 году. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». С 9 по 16 августа 1945 года – участник боев с Японией.

Помимо прочего, Шапошников выступал за московский ЦСКА. Происходило это с 1947 по 1948 годы, тренерская карьера мастера спорта началась в 1952 году.

Шапошников становился руководителем таких клубов как СКВО Одесса (1952-1960), СКА Львов (1961-1965), ЦСКА (1966-1967, 1979, 1983, 1987-1988) и других. За время работы Шапошников стал заслуженным тренером СССР.